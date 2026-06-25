Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul La Gazzetta dello Sport
Procrastinare? No grazie (VIDEO)
Chi farà parte dello staff di Abate al Torino? La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sui componenti dello staff del nuovo tecnico granata. Con l'arrivo sotto la Mole dell'ex Juve Stabia stanno per entrare al Filadelfia anche Diego Gabriel Raimondi e Lucas Biglia: "viceallenatore il primo, con una delega speciale soprattutto ai movimenti e all’assetto difensivo; assistente tecnico il secondo, nella duplice veste di uomo di grande fiducia di Abate e di esperto delle dinamiche del centrocampo e del gioco offensivo". Saranno due innesti di grande qualità ed esperienza, anche se per Raimondi si tratta di un ritorno in granata: "Arrivò per la prima volta al Toro nel 2016, entrando a far parte dello staff di Sinisa Mihajlovic, ai tempi allenatore alla guida del progetto tecnico. A portarlo a Torino fu Gianluca Petrachi, direttore sportivo ieri come oggi".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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