Chi farà parte dello staff di Abate al Torino? La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sui componenti dello staff del nuovo tecnico granata. Con l'arrivo sotto la Mole dell'ex Juve Stabia stanno per entrare al Filadelfia anche Diego Gabriel Rai­mondi e Lucas Biglia: "viceal­le­na­tore il primo, con una delega spe­ciale soprat­tutto ai movi­menti e all’assetto difen­sivo; assi­stente tec­nico il secondo, nella duplice veste di uomo di grande fidu­cia di Abate e di esperto delle dina­mi­che del cen­tro­campo e del gioco offen­sivo". Saranno due inne­sti di grande qua­lità ed espe­rienza, anche se per Raimondi si tratta di un ritorno in granata: "Arrivò per la prima volta al Toro nel 2016, entrando a far parte dello staff di Sinisa Miha­j­lo­vic, ai tempi alle­na­tore alla guida del pro­getto tec­nico. A por­tarlo a Torino fu Gian­luca Petra­chi, diret­tore spor­tivo ieri come oggi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.