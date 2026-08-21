L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con l'arrivo al Toro di Niccolò Fortini. Il terzino classe 2006 approda in granata dalla Fiorentina in prestito oneroso da circa 500 mila euro e diritto di riscatto fissato a 9.5 milioni di euro. Le due parti si corteggiavano ormai da tempo: "In fondo, ieri è stato solo il momento dell’abbraccio tra Niccolò Fortini e il Toro, in un’operazione che, al netto dei tentativi mossi da altri club, non è mai stata in discussione". Oggi arriverà l'ufficialità, mentre ieri a Torino ad accoglierlo c'era il duo formato da Petrachi e Abate. Fondamentale, secondo il quotidiano, l'intervento di Cairo che ha incontrato personalmente Fortini a Firenze per spiegargli a cena il progetto del Toro: "Il grande interesse mostrato in prima persona dal numero uno del club ha convinto il calciatore, che ha voluto solamente il Toro". Fortini rappresenta un jolly importante per Abate, "In prima battuta - conclude La Gazzetta dello Sport - giocherà sulla fascia destra, costruendo la coppia con Pedersen, ma all’occorrenza il tecnico potrà impiegarlo anche sulla sinistra".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport