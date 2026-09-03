L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il ritorno imminente in granata di Ricardo Rodriguez. L'ex capitano del Toro è pronto a riprendersi proprio quella squadra che lasciò due anni fa scegliendo il Betis Siviglia. "Eppure il Toro gli era sempre rimasto dentro, nel cuore, e in qualche modo sentiva di dover riprendere quella storia perché andava completata". Lo svizzero, dopo l'addio agli spagnoli a parametro zero, è ad un passo dal diventare per la seconda volta un giocatore del Toro. Va a rinforzare quella difesa, a cui un braccetto sinistro serviva come il pane. Ieri Rodriguez è arrivato a Torino per svolgere la prima parte di visite mediche, che completerà oggi: "È scattato il conto alla rovescia verso l’ufficialità: superati i test, firmerà un contratto di una stagione con un’opzione per il secondo anno. Rodriguez - conclude La Gazzetta dello Sport - è il tassello che mancava per completare la rosa di Abate".

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