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Guai in difesa per Abate: sono due le opzioni per superare l'emergenza (VIDEO)
Abate deve fare i conti con l'infortunio di Ismajli e si affida quindi a Saul Coco, come scritto sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il doppio infortunio che Ardian Ismajli ha patito contro il Napoli porta, come logica conseguenza, allo spostamento dell’equatoguineano al centro della linea arretrata, come successo già sette volte in questo inizio di campionato. Niente di nuovo quindi per Saul, che ha già dimostrato di sapersi adattare alle varie posizioni. Piuttosto è una conferma della sua maturazione, di un percorso che alla terza stagione in granata lo ha portato a diventare un punto fermo". Negli ultimi anni, il difensore è stato uno dei giocatori più utilizzati, da Vanoli ad Abate, passando per Baroni e D'Aversa.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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