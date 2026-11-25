Abate deve fare i conti con l'infortunio di Ismajli e si affida quindi a Saul Coco, come scritto sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il dop­pio infor­tu­nio che Ardian Isma­jli ha patito con­tro il Napoli porta, come logica con­se­guenza, allo spo­sta­mento dell’equa­to­gui­neano al cen­tro della linea arre­trata, come suc­cesso già sette volte in que­sto ini­zio di cam­pio­nato. Niente di nuovo quindi per Saul, che ha già dimo­strato di sapersi adat­tare alle varie posi­zioni. Piut­to­sto è una con­ferma della sua matu­ra­zione, di un per­corso che alla terza sta­gione in gra­nata lo ha por­tato a diven­tare un punto fermo". Negli ultimi anni, il difensore è stato uno dei giocatori più utilizzati, da Vanoli ad Abate, passando per Baroni e D'Aversa.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.