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Dall'infermeria arrivano notizie non proprio buone per la difesa del Torino dato che Ismajli starà fuori dal rettangolo verde per almeno tre settimane. La Gazzetta dello Sport si unisce ad Abate nel pensare a possibili soluzioni: "L’infortunio di Ardian Ismajli (resterà in infermeria almeno tre settimane) priva il tecnico di un tassello fondamentale per reggere gran parte dell’impianto tattico sul quale si è costruito il percorso dei granata nell’ultimo bimestre. E allora, ritorniamo al punto di partenza ed ecco servita la domanda: come sarà il Toro senza Ismajli?". C'è un modulo più probabile di altri, ma l'assetto tattico varierà a seconda degli avversari: "Abate studia tutte le soluzioni per sostituire Ismajli Con Comert sarà 3-5-2, ma ci sono anche altre idee".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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