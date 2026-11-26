Braganca e Simeone, che entusiasmo! Foto e autografi al Torino Store (VIDEO)

Dall'infermeria arrivano notizie non proprio buone per la difesa del Torino dato che Ismajli starà fuori dal rettangolo verde per almeno tre settimane. La Gazzetta dello Sport si unisce ad Abate nel pensare a possibili soluzioni: "L’infor­tu­nio di Ardian Isma­jli (resterà in infer­me­ria almeno tre set­ti­mane) priva il tec­nico di un tas­sello fon­da­men­tale per reg­gere gran parte dell’impianto tat­tico sul quale si è costruito il per­corso dei gra­nata nell’ultimo bime­stre. E allora, ritor­niamo al punto di par­tenza ed ecco ser­vita la domanda: come sarà il Toro senza Isma­jli?". C'è un modulo più probabile di altri, ma l'assetto tattico varierà a seconda degli avversari: "Abate stu­dia tutte le solu­zioni per sosti­tuire Isma­jli Con Comert sarà 3-5-2, ma ci sono anche altre idee".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.