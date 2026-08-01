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"Palleggio e corsa: il regista è stato soffiato al Porto di Farioli". La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna si concentra sul nuovo colpo di mercato messo a segno da Gianluca Petrachi, ovvero Kian Fitz-Jim: "Era molto più di un desiderio di mezza estate, per la dirigenza granata Kian Fitz-Jim ha sempre rappresentato un obiettivo di mercato da prima fascia. Di lui il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il tecnico Ignazio Abate hanno parlato sin dai primi battiti di questa avventura insieme". Il neo centrocampista granata ha scelto la maglia numero 28 e arriva a titolo definitivo dal club olandese: "Un’operazione di mercato che, tra le altre cose, conferma le eccellenti relazioni tra il Toro e l’Ajax, avviate nell’estate 2022 quando in granata arrivò Perr Schuurs". L'Under 21 olandese è un pupillo di Francesco Farioli e in Europa si parla molto bene delle sue potenzialità: "Farioli se n’era innamorato, al punto che adesso lo avrebbe voluto anche al Porto ma il Toro è stato più rapido. Di lui in giro per l’Europa si dice un gran bene: è un regista moderno, un palleggiatore nato, dotato anche di grande corsa e letture di gioco. Al Toro sarà il faro della mediana: lui sarà il titolare, Luongo potrà crescere alle sue spalle".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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