"Pal­leg­gio e corsa: il regi­sta è stato sof­fiato al Porto di Farioli". La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna si concentra sul nuovo colpo di mercato messo a segno da Gianluca Petrachi, ovvero Kian Fitz-Jim: "Era molto più di un desi­de­rio di mezza estate, per la diri­genza gra­nata Kian Fitz-Jim ha sem­pre rap­pre­sen­tato un obiet­tivo di mer­cato da prima fascia. Di lui il diret­tore spor­tivo Gian­luca Petra­chi e il tec­nico Igna­zio Abate hanno par­lato sin dai primi bat­titi di que­sta avven­tura insieme". Il neo centrocampista granata ha scelto la maglia numero 28 e arriva a titolo definitivo dal club olandese: "Un’ope­ra­zione di mer­cato che, tra le altre cose, con­ferma le eccel­lenti rela­zioni tra il Toro e l’Ajax, avviate nell’estate 2022 quando in gra­nata arrivò Perr Schuurs". L'Under 21 olandese è un pupillo di Francesco Farioli e in Europa si parla molto bene delle sue potenzialità: "Farioli se n’era inna­mo­rato, al punto che adesso lo avrebbe voluto anche al Porto ma il Toro è stato più rapido. Di lui in giro per l’Europa si dice un gran bene: è un regi­sta moderno, un pal­leg­gia­tore nato, dotato anche di grande corsa e let­ture di gioco. Al Toro sarà il faro della mediana: lui sarà il tito­lare, Luongo potrà cre­scere alle sue spalle".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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