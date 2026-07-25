L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio a tre protagonisti del ritiro di Pinzolo, che domani giungerà alla conclusione. Su tutti Andrea Luongo: "È Luongo la sorpresa del ritiro? Lo è senza dubbio, forse è pure qualcosa di più: oggi potrebbe essere ancora lui a prendere in mano il volante del Toro", si legge. Anche contro il Cittadella dovrebbe guadagnare una maglia da titolare. "Adesso la domanda è: resterà fisso per tutta la stagione in prima squadra? Le possibilità ci sono, le valutazioni sono in corso". Le altre due sorprese sono i più esperti Sandro Kulenovic e Ivan Ilic. "Ilic è bello motivato, sta mettendo in campo lo spirito del calciatore che adesso vuole diventare protagonista", mentre per Kulenovic, bomber del ritiro con cinque gol nei primi due test, oggi ci sono buone possibilità di partire dall'inizio.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.