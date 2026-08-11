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Mascardi è arrivato al Torino dimostrando di essere sicuramente un profilo da tenere in considerazione per il prossimo futuro. "In Trentino Abate lo ha lanciato titolare contro il Cittadella: già nelle prime apparizioni aveva dimostrato una spiccata personalità tra i pali, un piede sensibile e una propensione a fondersi con i canoni del calcio moderno, giocando quasi da “libero” vecchio stampo" con queste parole, La Gazzetta dello Sport sottolinea le qualità dell'azzurrino, che lo mettono di fatto in corsa per un posto da titolare nell'esordio ufficiale del Torino di Abate in Coppa Italia, in programma a Ferragosto. Intanto, arrivano buone notizie anche sul fronte dello spogliatoio: "Sono in crescita, ad esempio, le condizioni fisiche del difensore svizzero Eray Comert, così come anche il centrocampista turco Emirhan Ilkhan è in risalita dopo i primi minuti giocati ad Avellino"
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