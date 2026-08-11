Mascardi è arrivato al Torino dimostrando di essere sicuramente un profilo da tenere in considerazione per il prossimo futuro. "In Tren­tino Abate lo ha lan­ciato tito­lare con­tro il Cit­ta­della: già nelle prime appa­ri­zioni aveva dimo­strato una spic­cata per­so­na­lità tra i pali, un piede sen­si­bile e una pro­pen­sione a fon­dersi con i canoni del cal­cio moderno, gio­cando quasi da “libero” vec­chio stampo" con queste parole, La Gazzetta dello Sport sottolinea le qualità dell'azzurrino, che lo mettono di fatto in corsa per un posto da titolare nell'esordio ufficiale del Torino di Abate in Coppa Italia, in programma a Ferragosto. Intanto, arrivano buone notizie anche sul fronte dello spogliatoio: "Sono in cre­scita, ad esem­pio, le con­di­zioni fis­iche del difen­sore sviz­zero Eray Comert, così come anche il cen­tro­cam­pi­sta turco Emirhan Ilkhan è in risa­lita dopo i primi minuti gio­cati ad Avel­lino"

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.