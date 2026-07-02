L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul momento di Marcus Pedersen. L'esterno granata sta vivendo un Mondiale da sogno con la sua Norvegia e con la vittoria per 2-1 sulla Costa D'Avorio si è aggiudicato gli ottavi di finale. La sua crescita è da trovare anche nelle ultime stagioni con il Toro come scrive La Gazzetta: "E' chiaro che il percorso svolto a Torino nelle ultime due stagioni abbia permesso a Pedersen di crescere, fino a diventare un elemento importante per la propria nazionale". "L'ultima stagione è stata quella della svolta. Pedersen - prosegue La Gazzetta - ha giocat0 29 partite, partendo 23 volte da titolare". Adesso il norvegese mira ad essere un leader anche nel nuovo Toro di Abate. "Al rientro dal Mondiale troverà un tecnico che cercherà di valorizzarne al massimo le sue caratteristiche. Nel 3-4-2-1, così come nel 3-5-2, dove i giocatori di fascia sono particolarmente sfruttati".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

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