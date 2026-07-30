Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato un articolo sull'imminente approdo al Torino di Kian Fitz-Jim, talento dell'Ajax: "È molto vicino l’acqui­sto del cen­tro­cam­pi­sta olan­dese, classe 2003, Kian Fitz-Jim, cre­sciuto nel vivaio dell’Ajax dal 2019 e lan­ciato in prima squa­dra due sta­gioni fa dall’allora tec­nico ita­liano del club, Fran­ce­sco Farioli". Ieri il centrocampista è sbarcato a Caselle, ora ci saranno visite mediche e firma. Un acquisto che farà contento anche Ignazio Abate, come riporta la Rosea: "Fitz-Jim è un cen­tro­cam­pi­sta cen­trale dotato di una buona tec­nica e con una spic­cata atti­tu­dine al pal­leg­gio: due carat­te­ri­sti­che richie­ste da Abate ai suoi mediani". Il Torino si è dovuto confrontare con la concorrenza di diversi club, tra i quali il Porto dello stesso Farioli, con il quotidiano del Gruppo RCS che aggiunge: "Fitz-Jim è la scom­messa forte di Petrachi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.