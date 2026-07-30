Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
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Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato un articolo sull'imminente approdo al Torino di Kian Fitz-Jim, talento dell'Ajax: "È molto vicino l’acquisto del centrocampista olandese, classe 2003, Kian Fitz-Jim, cresciuto nel vivaio dell’Ajax dal 2019 e lanciato in prima squadra due stagioni fa dall’allora tecnico italiano del club, Francesco Farioli". Ieri il centrocampista è sbarcato a Caselle, ora ci saranno visite mediche e firma. Un acquisto che farà contento anche Ignazio Abate, come riporta la Rosea: "Fitz-Jim è un centrocampista centrale dotato di una buona tecnica e con una spiccata attitudine al palleggio: due caratteristiche richieste da Abate ai suoi mediani". Il Torino si è dovuto confrontare con la concorrenza di diversi club, tra i quali il Porto dello stesso Farioli, con il quotidiano del Gruppo RCS che aggiunge: "Fitz-Jim è la scommessa forte di Petrachi".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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