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Culto: "I rimpianti di un tifoso del Toro: Cristiano Lucarelli" (VIDEO)
Riprendono i lavori al Filadelfia e il Torino deve fare i conti con se stesso, perché nell'ultimo periodo si sono viste vittorie convincenti (con squadre che oggi occupano tre degli ultimi cinque posti della classifica) e sconfitte e un pareggio che hanno lasciato parecchio rammarico. Proprio sul lavoro di Abate si ferma oggi La Gazzetta dello Sport: "Il percorso costruito dal Toro fino ad oggi è stato ricco di spunti interessanti, ma nelle ultime due settimane c’è stato un rallentamento. Non è essenzialmente, o non è solamente, una questione di risultati: dal secondo tempo di Frosinone ai novanta minuti contro il Lecce, qualcosa si è smarrito di quel Toro che aveva impressionato nel cuore di ottobre". Poi: "Il rientro di Mandragora (da ieri con i compagni), ovviamente, risolve tanti problemi e rappresenterà una certezza assoluta quando si tornerà a giocare, sabato 21 a Napoli. Proprio il rientro di Rolando potrebbe avere l’effetto di poter favorire il rilancio di due centrocampisti di talento, come Ilkhan e Casadei".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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