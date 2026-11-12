Riprendono i lavori al Filadelfia e il Torino deve fare i conti con se stesso, perché nell'ultimo periodo si sono viste vittorie convincenti (con squadre che oggi occupano tre degli ultimi cinque posti della classifica) e sconfitte e un pareggio che hanno lasciato parecchio rammarico. Proprio sul lavoro di Abate si ferma oggi La Gazzetta dello Sport: "Il per­corso costruito dal Toro fino ad oggi è stato ricco di spunti inte­res­santi, ma nelle ultime due set­ti­mane c’è stato un ral­len­ta­mento. Non è essen­zial­mente, o non è sola­mente, una que­stione di risul­tati: dal secondo tempo di Fro­si­none ai novanta minuti con­tro il Lecce, qual­cosa si è smar­rito di quel Toro che aveva impres­sio­nato nel cuore di otto­bre". Poi: "Il rien­tro di Man­dra­gora (da ieri con i com­pa­gni), ovvia­mente, risolve tanti pro­blemi e rap­pre­sen­terà una cer­tezza asso­luta quando si tor­nerà a gio­care, sabato 21 a Napoli. Pro­prio il rien­tro di Rolando potrebbe avere l’effetto di poter favo­rire il rilan­cio di due cen­tro­cam­pi­sti di talento, come Ilkhan e Casa­dei".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.