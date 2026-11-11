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90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"
"Ciak, si rigira. Perché Rolando Mandragora sta per abbandonare il dietro le quinte, per riposizionare al centro del campo la sua sedia da regista del Toro" così La Gazzetta dello Sport scrive sul ritorno in campo del centrocampista granata che ad Abate è mancato parecchio: "Al Filadelfia stanno per tornare tutti i granata dopo i tre giorni di riposo concessi da Ignazio Abate, ma quella del centrocampista granata oggi sarà una giornata davvero particolare: il Toro lo riabbraccia, lui è pronto a riprendere gli allenamenti insieme ai compagni". Fuori dal rettangolo verde, il Torino Fc di Urbano Cairo ha presentato in comune la propria idea per il progetto stadio: "Nei prossimi mesi, l’Amministrazione torinese bandirà una procedura pubblica per la raccolta delle idee sullo stadio per l’assegnazione del diritto di superficie".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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