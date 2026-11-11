90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

"Ciak, si rigira. Per­ché Rolando Man­dra­gora sta per abban­do­nare il die­tro le quinte, per ripo­si­zio­nare al cen­tro del campo la sua sedia da regi­sta del Toro" così La Gazzetta dello Sport scrive sul ritorno in campo del centrocampista granata che ad Abate è mancato parecchio: "Al Fila­del­fia stanno per tor­nare tutti i gra­nata dopo i tre giorni di riposo con­cessi da Igna­zio Abate, ma quella del cen­tro­cam­pi­sta gra­nata oggi sarà una gior­nata dav­vero par­ti­co­lare: il Toro lo riab­brac­cia, lui è pronto a ripren­dere gli alle­na­menti insieme ai com­pa­gni". Fuori dal rettangolo verde, il Torino Fc di Urbano Cairo ha presentato in comune la propria idea per il progetto stadio: "Nei pros­simi mesi, l’Ammi­ni­stra­zione tori­nese ban­dirà una pro­ce­dura pub­blica per la rac­colta delle idee sullo sta­dio per l’asse­gna­zione del diritto di super­fi­cie".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.