La Gazzetta dello Sport: "Toro, serata amara. Più coraggio, meno errori"

Il Torino deve imparare dalla sconfitta con la Roma e ripartire dalla prestazione del secondo tempo, almeno questo è quello che ha dichiarato Ignazio Abate "in una serata amara, finita con una scon­fitta e con la prima vit­to­ria casa­linga che gli sfugge per la seconda volta dopo il ko alla prima gior­nata con­tro il Milan", come scritto tra le pagine di La Gazzetta dello Sport: "La strada è quella del pal­leg­gio — dice il tec­nico —. Dob­biamo dimi­nuire gli errori dei sin­goli, per­ché cam­biano le par­tite. Nel primo tempo siamo stati forse poco corag­giosi, non abbiamo messo gran­dis­sima qua­lità".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.