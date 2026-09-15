La Gazzetta dello Sport: "Toro, serata amara. Più coraggio, meno errori"

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Torino-Roma 0-2: il commento del match dei granata (VIDEO)
Il Torino deve imparare dalla sconfitta con la Roma e ripartire dalla prestazione del secondo tempo, almeno questo è quello che ha dichiarato Ignazio Abate "in una serata amara, finita con una sconfitta e con la prima vittoria casalinga che gli sfugge per la seconda volta dopo il ko alla prima giornata contro il Milan", come scritto tra le pagine di La Gazzetta dello Sport: "La strada è quella del palleggio — dice il tecnico —. Dobbiamo diminuire gli errori dei singoli, perché cambiano le partite. Nel primo tempo siamo stati forse poco coraggiosi, non abbiamo messo grandissima qualità".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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