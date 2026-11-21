L'edizione odierna de La Gazzetta dello sport si concentra sull'ex della gara: Giovanni Simeone. A Napoli, il Cholito ha vissuto tre anni speciali costellati da due Scudetti, il primo argentino a riuscirci dopo Maradona. "Quei tre anni lo hanno fatto crescere e lo hanno reso un leader, prima nello spogliatoio del Napoli e ora in quello granata". Nel corso degli anni, però, Simeone ha dimostrato una certa spietatezza contro le sue vecchie squadre. Dal Genoa, a cui ha segnato tre gol, a Fiorentina ed Hellas Verona, bucate entrambe in due circostanze. E poi c'è quel gol al Napoli del 18 ottobre della scorsa stagione. "Quando al 32’ del primo tempo Che Adams mandò in confusione Gilmour e il Cholito approfittò di un pallone regalato in area slalomeggiando in area, saltando anche Milinkovic-Savic e depositando in rete il gol dell’1-0, che sarebbe diventato il risultato definitivo". Quest'anno sono due le reti messe a segno dal Cholito, nella doppietta di Parma, poi c'è stato l'autogol causato da un suo tiro contro il Lecce. A Napoli farà coppia con Adams, mentre Zapata, Kulenovic e Pellegri scalpitano. "Prima, però, - conclude La Gazzetta dello Sport - toccherà a Simeone".

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