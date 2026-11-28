L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su un giocatore granata, che stasera dovrà fare la differenza nel match contro la Lazio in programma alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Simeone, infatti, vede nella Lazio la sua vittima preferita: 10 gol segnati contro i biancocelesti. "Ed è un bot­tino di quat­tro gol supe­riore rispetto a tutti gli altri club di Serie A ai quali ha dato mag­giori dispia­ceri. Anche a que­sta felice tra­di­zione si aggrappa il Toro". Il motivo di così tanti gol ad una squadra legata alla famiglia di Simeone, con il padre Diego che ci ha giocato vincendo una Coppa Italia e lo Scudetto, non se lo spiega nemmeno il Cholito. Eppure oggi servirà ancora un suo gol, dal momento che i risultati non stanno premiando i granata.

"Il ral­len­ta­mento in clas­si­fica ha coin­ciso con la fre­nata degli attac­canti: nelle recenti tre uscite in Serie A, i gra­nata hanno segnato una sola volta, in casa al Lecce di Di Fran­ce­sco, esul­tando gra­zie a un auto­gol inne­scato da un tiro-cross pro­prio di Simeone". Abate ha lavorato tutta la settimana sul reparto offensivo, che dovrebbe essere nuovamente composto da Adams e proprio dall'argentino, oltre al supporto di Vlasic. "Il momento di guar­dare negli occhi la capo­li­sta - conclude La Gazzetta dello Sport - è alle porte, al Toro serve di più (e più gol) pro­prio dai lea­der per ripren­dere quota".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport