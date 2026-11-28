Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
90 secondi: "Rodriguez che si fa? Abate, studia sorprese per la Lazio..."
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su un giocatore granata, che stasera dovrà fare la differenza nel match contro la Lazio in programma alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Simeone, infatti, vede nella Lazio la sua vittima preferita: 10 gol segnati contro i biancocelesti. "Ed è un bottino di quattro gol superiore rispetto a tutti gli altri club di Serie A ai quali ha dato maggiori dispiaceri. Anche a questa felice tradizione si aggrappa il Toro". Il motivo di così tanti gol ad una squadra legata alla famiglia di Simeone, con il padre Diego che ci ha giocato vincendo una Coppa Italia e lo Scudetto, non se lo spiega nemmeno il Cholito. Eppure oggi servirà ancora un suo gol, dal momento che i risultati non stanno premiando i granata.
"Il rallentamento in classifica ha coinciso con la frenata degli attaccanti: nelle recenti tre uscite in Serie A, i granata hanno segnato una sola volta, in casa al Lecce di Di Francesco, esultando grazie a un autogol innescato da un tiro-cross proprio di Simeone". Abate ha lavorato tutta la settimana sul reparto offensivo, che dovrebbe essere nuovamente composto da Adams e proprio dall'argentino, oltre al supporto di Vlasic. "Il momento di guardare negli occhi la capolista - conclude La Gazzetta dello Sport - è alle porte, al Toro serve di più (e più gol) proprio dai leader per riprendere quota".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport
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