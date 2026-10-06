La Gazzetta dello Sport: "Torna il campionato: Abate, servono risposte"

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L'impresa dell'Italia Under 21 contro la Polonia. Comuzzo tra i protagonisti (VIDEO)
"Abate ha avviato la costruzione di un’identità, ha assemblato una squadra molto rinnovata, ha gettato le fondamenta per un percorso differente: le prerogative del suo calcio sono concentrate nel bel gioco, palleggio ed intensità" queste sono le parole che La Gazzetta dello Sport scrive sul tecnico del Toro. Il campionato torna sul calendario, ora la squadra deve alzare il tiro e dimostrare che le parole pronunciate finora si reggono su fondamenta stabili e concrete: "Nelle prime cinque gare della Serie A non solo il Toro ha sempre subito almeno un gol, ma è sempre stato costretto a rincorrere l’avversario".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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