La Gazzetta dello Sport: "Torna il campionato: Abate, servono risposte"

"Abate ha avviato la costru­zione di un’iden­tità, ha assem­blato una squa­dra molto rin­no­vata, ha get­tato le fon­da­menta per un per­corso dif­fe­rente: le pre­ro­ga­tive del suo cal­cio sono con­cen­trate nel bel gioco, pal­leg­gio ed inten­sità" queste sono le parole che La Gazzetta dello Sport scrive sul tecnico del Toro. Il campionato torna sul calendario, ora la squadra deve alzare il tiro e dimostrare che le parole pronunciate finora si reggono su fondamenta stabili e concrete: "Nelle prime cin­que gare della Serie A non solo il Toro ha sem­pre subito almeno un gol, ma è sem­pre stato costretto a rin­cor­rere l’avver­sa­rio".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.