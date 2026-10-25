"La classe operaia va in paradiso", con il titolo del film degli anni Settanta di Elio Petri, interpretato da Gian Maria Volonté si apre l'edizione odierna de La Repubblica. Il percorso di vita di Rafik Belghali si sarebbe ben incastrato in quella pellicola: "L'esterno tutta fascia individuato da Gianluca Petrachi per colmare una lacuna che al Toro sussisteva da anni è il volto della voglia di rialzare la testa del popologranata". L'algerino ha seguito un percorso sottotraccia, dal Belgio, al Verona, arrivando in Nazionale e ora al Toro. Proprio in granata ha trovato la sua prima rete nella gara contro il Monza con il tiro a giro da fuori area che ha fatto esplodere la Maratona e tutto l'Olimpico Grande Torino. "Ma se l'altra sera Belghali si è preso il Toro, non è solo per quel gol sorprendente: il 24enne algerino - scrive La Repubblica - si era segnalato come migliore in campo ancor prima di quel destro da bomber di razza". Ora arriva il Como, un test importante per la conferma del momento del Toro e proprio di Belghali.

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