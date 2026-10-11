"Cinque partite giocate, tre sconfitte di cui due in casa, un pareggio (a Bologna) e una vittoria (a Firenze). Il Torino si lascia alle spallel'andamento altalenante della prima parte di stagione e vuol ripartire cambiando marcia". Così apre l'edizione odierna de La Repubblica, presentando la gara di domani all'Olimpico Grande Torino tra Toro e Udinese. Al Toro servono i punti, ma davanti a sé troverà una squadra fisica e intensa, come sottolineato dallo stesso Abate. Proprio quest'ultimo ha chiesto ai suoi uomini compattezza: "Dovremo essere bravi ad avere la rabbia giusta pensando solo al bene comune: voglio avere 24 frecce allineate, perché tutti i giocatori devono pensare al noi e non all'io". Sul modo in cui la sua squadra scenderà in campo, Abate non si sbilancia, ma apre ad uno scenario interessante: "Se in rosa hai otto centrocampisti e cinque punte, schierare due attaccanti è un'opzione valida".

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