L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sulla gara di domani, in cui il Toro affronterà il Frosinone in trasferta. I ciociari sono una delle peggiori squadre da affrontare in questo momento: "Il Torino che si è frettolosamente scrollato di dosso le scorie del ko dai due volticontro il Como, è chiamato al riscatto in una trasferta ricca di trappole, contro la grande sorpresa del campionato". Il Toro non potrà specchiarsi, in una gara che chiede attenzione e qualità per tutti i novanta minuti, un concetto che ha ribadito anche Abate in conferenza stampa. "E se Perri - scrive La Repubblica - vive un momento di grazia visto che ha appena coronato il sogno della (seconda) convocazione nel Brasile di Carlo Ancelotti, chi si ferma ai box è Cacciamani, alle prese con una sublussazione alla spalla che, sulla fascia sinistra, apre le porte allo sprint fra Aboukhlal e Patterson"

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