Il Toro esce sconfitto di nuovo, per la terza volta su quattro partite giocate in campionato, senza considerare la grave sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Monza. Sulle pagine di La Repubblica si legge "Lucas Perri sbaglia ancora" e di un Torino che lotta ma che viene colpito da Malen per la seconda volta in due incroci e sul finale da Pisilli: "E se, all'uscita dallo stadio, stavolta Urbano Cairo sceglie la strada del silenzio ("No, non ho nulla da dire", se ne va di fretta il presidente), a tirare le somme è Abate: 'Sicuramente ci portiamo a casa l'ottimo secondo tempo del Torino contro una grande squadra come la Roma che finora aveva sempre surclassato gli avversari'"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.