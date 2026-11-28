"Quante affinità fra il Torino e la Lazio, ma anche quante differenze", così l'edizione odierna de La Repubblica presenta le due squadre che oggi alle 18 si affronteranno all'Olimpico Grande Torino. Sulle due panchine siederanno due allenatori che si conoscono molto bene: Gattuso e Abate, compagni di squadra al Milan dal 2009 al 2012, anno dell'addio di "Ringhio". Per poi ritrovarsi con Gattuso da allenatore, proprio dei rossoneri. "A proposito di affinità, le loro squadre quest'anno sono partite entrambe con i fanali spenti, ma se la Lazio ha saputo subito accendere i motori, vincendo 10 partite su 12 senza mai perdere, il cammino del Toro - afferma La Repubblica - è stato un saliscendi continuo". Per questi motivi oggi si affronteranno la prima e la tredicesima della classe. Poi ci sono i due presidenti, entrambi contestati e simili, ma così diversi per i risultati ottenuti. Il Torino, dunque, oggi dovrà mettere quel qualcosa in più per frenare la corsa di una Lazio fin qui inarrestabile.

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