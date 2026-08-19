L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sul mercato del Toro. Petrachi ha la necessità di piazzare gli esuberi e tre operazioni in uscita sono già avanzate: "Sta completando la cessione di Dembélé (e del giovane Dalla Vecchia) al Lecce, mentre Aboukhlal guarda alla Spagna e si avvicina all'Elche". Dall'altra parte si lavora anche in entrata con tanti obiettivi e nomi sul taccuino del ds granata: "Si segue con interesse l'Esposito in rotta con il Cagliari: manco a dirlo, la formula proposta è il prestito con diritto di riscatto". L'ultimo profilo è quello di Lilian Brassier, difensore mancino classe 1999 del Rennes. Intanto ieri c'è stata la spinta del Filadelfia con "650 tifosi - come sottolineato da La Repubblica - che hanno risposto alla convocazione di Abate" in vista dell'esordio in campionato contro il Milan. Recuperato Njie, mentre crescono le chance per la titolarità di Mascardi, nell'attesa di Perri in città.

Maggiori dettagli nell'edizione de La Repubblica