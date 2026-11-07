L'edizione odierna de La Repubblica ricorda al Toro l'importanza di vincere contro il Lecce in un giorno particolare come questo. L'8 novembre 1976, infatti, moriva Giorgio Ferrini che con 566 presenze è il primatista in tutta la storia granata. "Non c'è solo il Lecce nelle riflessioni del fine settimana del popolo granata. Perché il Torino che oggi chiede ai salentini i tre punti della staffa, per dare stabilità alla costruzione di Ignazio Abate prima della sosta per le nazionali, vuol vincere anche per la memoria del Capitano dei capitani", scrive proprio La Repubblica. Anche Abate in conferenza ha mostrato il suo rispetto per la storia, senza dimenticare, però, il presente: "Oggi l'unica cosa che conta è la partita: noi dobbiamo crescere e rimanere attaccati ai punti, vincendo le partite sporche". Abate indica la via per tornare a vincere e farlo davanti ai tifosi dell'Olimpico Grande Torino che oggi supererà quota 22 mila spettatori.

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