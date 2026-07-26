Anche l'edizione odierna de La Repubblica apre con l'amichevole persa contro il Cittadella per 1-0, che trasforma con Bunino il rigore sul finire di match. Al di là del risultato è un Toro troppo scarico: "Pesano percezioni e sensazioni. Quel gol rappresenta la spia accesa su tanti problemi irrisolti. Il Toro di Pinolo è un gruppo ringiovanito, con alcuni elementi interessanti che non possono, però, celare l'immagine di una squadra incompleta". Una delle poche note liete è rappresentata da Andrea Luongo. Il classe 2008 ha saputo farsi apprezzare e ha mostrato grande personalità e doti tecniche, mentre altri giocatori non sembrano dare troppe garanzie: "Oristanio mostra impegno e limiti intrinseci, Njie viaggia a corrente alternata, mentre Casadei e Gineitis non paiono pronti al salto di qualità. Per non parlare - prosegue La Repubblica - dell'enigma Ilic, degli acciaccati Anjorin e Ilkhan che non si son visti e di Aboukhlal che sembra un pesce fuor d'acqua".

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