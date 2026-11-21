L'edizione odierna de La Repubblica tratta gli ex della sfida tra Napoli e Torino, che si giocherà questa sera alle 20:45 al Diego Armando Maradona. "Da una parte c'è Vanja Milinkovic-Savic che spende parole al miele per il Torino; dall'altra c'è il Cholito Simeone che stasera potrebbe indossare la fascia di capitano (stante l'assenza di Vlasic, che potrebbe partire dalla panchina) ma che non perde mai occasione di ricordare i suoi anni al Napoli". Il Cholito, in particolare, rappresenta una vera e propria condanna per le sue ex squadre, segnando in più occasioni contro Genoa, Fiorentina ed Hellas Verona. Ma ha già avuto anche l'occasione di punire proprio il Napoli, un anno fa, il 18 ottobre, nella sfida interna vinta per 1-0. "Ecco perché per Simeone, che finora ha disputato un campionato ricco di alti e bassi, con sole due reti, - conclude La Repubblica - potrebbe essere l'occasione del rilancio".

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