14 settembre, ore 18:30, stadio Olimpico Grande Torino: la Roma arriva sotto la Mole per affrontare il Toro in un incontro di Serie A che si preannuncia molto complesso per i padroni di casa. Sia perché il Torino non avrà a disposizione alcuni dei suoi giocatori di peso, sia perché la Roma è una delle squadre più forti del campionato, come scritto tra le pagine di La Stampa:"Così rischia di trasformarsi in una "mission impossible". Perché stasera ci vuole coraggio nello sfidare la Roma senza attaccanti o quasi, con una difesa ancora in costruzione che deve fermare la coppia Dybala-Malen". Il Toro ha ovviamente l'obbligo di provarci e non demordere, continuando il proprio percorso: "Dobbiamo continuare a crescere, senza alzare troppo la testa perché non abbiamo ancora fatto niente: bisogna battere forte per cercare la nostra identità e la nostra anima" ha dichiarato il tecnico.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.