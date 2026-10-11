Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
La chiave dell’arrivo di Daniel Bragança al Torino (VIDEO)
L'edizione odierna de La Stampa apre con il punto della situazione della squadra granata. Il Toro si appresta a scendere in campo nella sesta giornata, venti giorni dopo l'ultima disputata. Un lungo periodo che ha permesso ad Abate di sistemare e riorganizzare la sua rosa in vista del match contro l'Udinese: "La prima prova di un autunno decisivo per mettere a fuoco le possibilità di una squadra frenata da un mercato che ha riservato le carte migliori alla fine e da infortuni pesanti che hanno inciso sulla velocità dei giri del motore". Per Abate è giunta l'ora delle scelte, dopo aver cambiato sette squadre su sette dall'inizio. Adesso, però, ha un gruppo vasto da cui attingere dopo aver recuperato e riportato alla forma ideale quasi tutti i suoi giocatori. "Non servono rivoluzioni per dare la scossa (per ora), così quello che sta preparando in vista dell'Udinese - conclude La Stampa - non si annuncia un Torino molto diverso dai precedenti, ma con molta più possibilità di scelta".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa
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