L'edizione odierna de La Stampa apre con il punto della situazione della squadra granata. Il Toro si appresta a scendere in campo nella sesta giornata, venti giorni dopo l'ultima disputata. Un lungo periodo che ha permesso ad Abate di sistemare e riorganizzare la sua rosa in vista del match contro l'Udinese: "La prima prova di un autunno decisivo per mettere a fuoco le possibilità di una squadra frenata da un mercato che ha riservato le carte migliori alla fine e da infortuni pesanti che hanno inciso sulla velocità dei giri del motore". Per Abate è giunta l'ora delle scelte, dopo aver cambiato sette squadre su sette dall'inizio. Adesso, però, ha un gruppo vasto da cui attingere dopo aver recuperato e riportato alla forma ideale quasi tutti i suoi giocatori. "Non servono rivoluzioni per dare la scossa (per ora), così quello che sta preparando in vista dell'Udinese - conclude La Stampa - non si annuncia un Torino molto diverso dai precedenti, ma con molta più possibilità di scelta".

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