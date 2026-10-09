Sulle colonne de La Stampa nell'edizione "Torino e Provincia" c'è un articolo dedicato a Cesare Casadei e Alessio Cacciamani. Il Toro ha bisogno di riprendere al meglio dopo la sosta delle Nazionali: "Servono gli sblocca Toro, un ruolo che spera di vestire il prima possibile uno dei più giovani e promettenti del gruppo, Cacciamani". Il quotidiano torinese riporta anche alcune parole rilasciate dall'esterno di Jesi sul canale YouTube del Torino: "«Ritrovare Abate è stato bello e gli sono molto riconoscente - aggiunge al canale YouTube del Toro -, lavorare ancora con lui è importante, so già cosa vuole da me. Pressione? Sono sereno, adesso speriamo arrivino i risultati»". Il giornale indica poi nell'ex Chelsea un altro elemento che può aiutare la ripartenza granata, riportando sue dichiarazioni a Mediaset: "Arrivato a febbraio 2025, non ha ancora spiccato il volo. «Ho fatto un passo troppo grande quando sono andato in Inghilterra e ho perso tempo - le parole dell'ex Chelsea a Mediaset -, per me non è stata la scelta migliore»".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.