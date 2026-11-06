"Giorgio Ferrini è morto l'8 novembre 1976" scrive La Stampa sul capitano dei capitani: "era l'incarnazione del tremendismo granata, il giocatore con più presenze e il capitano più longevo (566 partite e 12 stagioni su 16 con la fascia al braccio)". Tra le pagine del quotidiano si trova l'intervista a sua figlia, Cristiana: "Quando cadde l'aereo del Grande Torino piangeva talmente tanto che lo consolava solo il fatto di pensare di diventare un giorno capitano del Toro. Si fece anche cucire il numero 8 sulla maglia: quando è entrato al Fila ha nominato uno per uno i suoi eroi". Poi: "Il Toro l'avrebbe lasciato solo per una città di mare, forse solo per Trieste. Papà non era nei piani originari di Radice, ma Pianelli l'ha avvertito che avrebbe trovato Ferrini al suo fianco".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.