Il Torino ha portato pazienza, ora però Cesare Casadei deve mettere il turbo e dimostrare chi è. La Stampa, a riguardo, scrive: "è uno di quei ragazzi che non può più aspettare: schiacciato da attese e valutazioni ingombranti, 15 milioni il prezzo per liberarlo nel gennaio 2025 dal Chelsea, è ancora in mezzo al guado alla ricerca della giusta dimensione". L'assist può farlo Nikola Vlasic, purtroppo infortunatosi in nazionale. "Casadei è la soluzione più naturale per sostituire Vlasic, anche se non sono da scartare altre scelte: da Gineitis a Oristanio" si legge sul quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.