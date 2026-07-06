"Litiga con Mbappé e strizza l'occhio al mercato. L'ultima esibizione di Orlando Gill al Mondiale non poteva che trasformarsi in un altro show". Così apre l'edizione odierna de La Stampa raccontando l'ultima scena del Mondiale di Orlando Gill e del suo Paraguay, sconfitto 1-0 dalla Francia. L'estremo difensore sudamericano al fischio finale si è avvicinato alla stella del Real Madrid, per salutarlo al termine del match, che sorridendo lo ha ignorato. Chiuso il capitolo, però, Gill ha aperto ad un suo possibile passaggio al Toro, che continua a considerarlo tra le opzioni più percorribili per la porta: "Adesso mi prendo qualche giorno di riposo, ma il Torino è un grande club, perché no? Devo parlare con il San Lorenzo per capire cosa è meglio per entrambi, analizzeremo la proposta e decideremo per la soluzione che riterremo migliore", ha detto Gill. L'offerta, scrive La Stampa è in arrivo: "La società di Buenos Aires da mesi sta lavorando con l'Ipswich Town sulla base di una cessione definitiva a 6 milioni di euro, ma adesso gli inglesi rischiano di restare indietro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa

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