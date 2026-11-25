Le novità sulla questione stadio sono al centro delle pagine dedicate al Torino su La Stampa che riportano e commentano le dichiarazioni del sindaco Stefano Lo Russo: "Stiamo procedendo con determinazione e con la massima attenzione alla tutela dell'interesse pubblico perché il nostro obiettivo è dare a Torino impianti moderni e una prospettiva solida per i prossimi decenni". I passi avanti ci sono, il lavoro da fare è parecchio: "Per accelerare l'iter, l'amministrazione comunale ora presenterà un emendamento al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione attualmente all'esame del Consiglio comunale che si voterà il 14 dicembre. Così stadio Grande Torino e Robaldo saranno nell'elenco delle proprietà comunali di cui è possibile cedere il diritto di superficie. Intanto, i granata potranno continuare a usare lo stadio come sede delle partite casalinghe fino alla fine dell'iter".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.