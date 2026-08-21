"La promessa è stata mantenuta". Così apre l'edizione odierna de La Stampa riferendosi ad un Toro che parla sempre più azzurro confermando uno degli obiettivi prefissati da Petrachi a giugno per il nuovo progetto. "E così, tassello dopo tassello, il tricolore è tornato a sventolare al Filadelfia: sui sei giocatori presi finora, infatti, solo due sono stranieri". In rosa ci sono 14 italiani con l'arrivo di Niccolò Fortini ieri e a cui si potrebbe aggiungere anche Sebastiano Esposito e Matteo Darmian. Un cambio di rotta significativo dopo stagioni in cui al Toro mancava una quota così alta di italiani in rosa. "La svolta granata è anche un segnale per il nostro calcio oltre che una speranza in chiave Nazionale. Perché il Toro sta coltivando potenziali talenti per l'Italia del nuovo ct Mancini". A partire da Fortini, passando per Oristanio, Comuzzo e Mascardi. Ma non ci ha pensato solo Petrachi: "Il resto - conclude La Stampa - l'ha fatto Abate che ha deciso di puntare con forza su due italiani cresciuti nel vivaio del Toro: Alessio Cacciamani e Andrea Luongo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa