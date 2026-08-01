"Scuola Ajax, idee chiare e un'enorme voglia di mettersi in gioco per la prima volta fuori dai Paesi Bassi". Tra le pagine de La Stampa, viene dedicato un focus sul nuovo acquisto del Torino Kian Fitz-Jim. Gianluca Petrachi ha regalato ad Ignazio Abate un giocatore dalle ottime doti tecniche: "Scuola Ajax, idee chiare e un'enorme voglia di mettersi in gioco per la prima volta fuori dai Paesi Bassi. Kian Fitz-Jim si candida al ruolo di miglior colpo di mercato dei granata, visto il potenziale di questo centrocampista 23enne". L'ormai ex Ajax andrà a rimpolpare una zona di campo in difficoltà in questa estate: "Dinamismo e qualità vanno a braccetto con lui: esattamente quello che serviva ad un reparto dove finora ha spiccato solo il giovane Luongo (rivelazione del ritiro di Pinzolo) con il turco Ilkhan limitato da problemi muscolari e Ilic sempre sul mercato.". Quando è stato in Italia è andato a segno contro l'Under 21 azzurra: "Il primo assaggio di Italia di Fitz-Jim era stato ottimo, visto che aveva segnato un gol con l'Under 21 olandese contro gli azzurrini in amichevole nel marzo 2025 a Venezia: indossava la maglia numero 10 e aveva deliziato con le sue giocate da trequartista nel 4-2-3-1 del ct Reiziger".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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