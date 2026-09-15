Contro la Roma il Toro ha perso, pagando errori e distrazioni che la squadra di Abate continua a fare. E infatti i due gol subiti derivano da un grossolano rinvio di Perri e da una squadra che al posto di rubare il pallone in area ha preferito protestare inutilmente. C'è bisogno di leadership, e chi è chiamato a prendersi il gruppo sulle spalle, è Rolando Mandragora, arrivato da poco, come scritto su La Stampa, che ne riprende le dichiarazioni al termine dell'incontro: ""'Proiettiamoci già al Bologna, vale tanto: arrivare con un risultato positivo alla sosta permetterebbe di lavorare con entusiasmo'. Mandragora è uno di quei fattori su cui punta il Toro per cambiare il cammino. E il Toro è anche uno dei fattori su cui punta il giocatore per un sogno mai sopito. 'La Nazionale? Certo che ci penso, è diversi anni che la inseguo senza un esito positivo, ma passa attraverso le prestazioni con il club'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.