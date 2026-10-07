Lunedì 12 ottobre è sempre più vicino. Il tecnico granata sta ritrovando i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, nel frattempo studia la soluzione migliore per la partita contro i friulani. Come scritto su La Stampa, Ignazio Abate gode di una mediana numerosa, anche se, forse, in realtà lo è anche un po' troppo. La concorrenza è tanta: "Qualità, ma soprattutto fantasia. È un fattore che è mancato negli ultimi anni e ora può rappresentare la marcia in più: lo sblocca Toro. Scorre nei piedi dei tre registi che Abate ha in casa, utilizzabili in coppia ma anche tutti insieme in un centrocampo a tre: Mandragora in mezzo, Bragança a destra e Ilkhan dall'altra parte. Ma anche nella freschezza/imprevedibilità di Fitz-Jim" sottolinea il quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.