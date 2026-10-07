Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola

Andrea Croveri
Copertina video su conseguenze scontri pre Derby della Mole

Scontri del Derby della Mole, la Digos presenta il conto (VIDEO)

Lunedì 12 ottobre è sempre più vicino. Il tecnico granata sta ritrovando i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, nel frattempo studia la soluzione migliore per la partita contro i friulani. Come scritto su La Stampa, Ignazio Abate gode di una mediana numerosa, anche se, forse, in realtà lo è anche un po' troppo. La concorrenza è tanta: "Qualità, ma soprattutto fantasia. È un fattore che è mancato negli ultimi anni e ora può rappresentare la marcia in più: lo sblocca Toro. Scorre nei piedi dei tre registi che Abate ha in casa, utilizzabili in coppia ma anche tutti insieme in un centrocampo a tre: Mandragora in mezzo, Bragança a destra e Ilkhan dall'altra parte. Ma anche nella freschezza/imprevedibilità di Fitz-Jim" sottolinea il quotidiano.

La Stampa

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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