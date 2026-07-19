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Andrea Croveri
Torino v Pinzolo - Pre-Season Friendly

Torino-Pinzolo 13-0: il film della partita

La vittoria contro il Pinzolo Val­ren­dena è raccontata tra le pagine di La Stampa. Sul Torino si iniziano a vedere le prime impronte di Abate, anche se la squadra è ancora un cantiere aperto: "Finora sono arrivati solo due nuovi giocatori e c'è una difesa da rifare più un portiere titolare da ingaggiare. In attesa dei rinforzi promessi, Abate può comunque apprezzare la prova di Oristanio come trequartista. L'ex Parma si è mosso bene nel suo debutto in granata, segnando due gol e giocando i giusti palloni nei 45 minuti collezionati, ma al suo fianco anche Casadei ha ben figurato nel "nuovo" ruolo".

La Stampa

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