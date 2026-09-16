"Quattro volte su quattro in svantaggio e un portiere che non dà (ancora) garanzie". Così apre l'edizione odierna de La Stampa, aprendo inevitabilmente il tema portiere in casa granata. Dopo un avvio di campionato di certo non da sogno, Abate deve ripartire, ma deve farlo passando anche dal primo giocatore che schiera in campo: i portiere. Lucas Perri si è fatto attendere oltre un mese a Torino, tuttavia il suo arrivo non sembra aver rivoluzionato i pali del Toro. "Quella con la Roma poteva rappresentare la svolta di chi si è presentato con un gol incassato sotto le gambe dal Monza in Coppa Italia e che poi ha fatto ancora peggio a Firenze sbagliando sul tiro di Pellegrino". Invece Perri ha nuovamente commesso errori e sbavature, prima regalando il gol a Malen con un passaggio fuori misura in fase di costruzione dal basso, poi con un'imperfezione sulla conclusione di Pisilli, che ha sancito i 2-0 della Roma. "È una lezione che dovrà imparare in fretta per mettersi al passo con il campionato, anche perché il Torino non può dargli fiducia in eterno. Continua a fargli le carezze, in un mese però - conclude La Stampa - si aspetta il cambio di passo".

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