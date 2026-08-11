Con le amichevoli di precampionato finite e l'arrivo della prima partita ufficiale della stagione in Coppa Italia, il calciomercato si avvicina a un punto critico. Come riportato su La Stampa, Salisburgo ha messo gli occhi su due giocatori del Torino: "Gli austriaci sono pronti ad investire 20-25 milioni di euro complessivi per avere sia il centrocampista lituano che l'esterno svedese, rispettivamente di 22 e 21 anni". Intanto, la società è in cerca di profili su cui investire per il futuro: "L'ultimo profilo su cui il ds Petrachi si è mosso porta il nome di Alphadjo Cissè. Il 19enne trequartista-esterno del Milan piace ai granata per duttilità e talento, ma il club rossonero non ha ancora sciolto le riserve su questo talento prelevato a gennaio dal Verona per una cifra vicina ai 10 milioni di euro tra cartellino e bonus".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.