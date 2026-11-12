Il calciomercato non è ancora cominciato, ma i club sono allerta e sondano i primi profili, in modo da velocizzare le operazioni quando sarà il momento. La Stampa scrive di Alessio Cacciamani come un uomo fortemente corteggiato, questa volta dal Napoli: "Il calciomercato riaprirà il 2 gennaio, ma per Alessio Cacciamani è cominciato in anticipo. Così, dopo la Roma di Gasperini che in estate ci ha provato in tutti i modi per convincere lui e il Torino - anche negli ultimi minuti prima della chiusura -, un'altra big si è iscritta ufficialmente alla corsa per il promettente diciannovenne granata: il Napoli, club con cui negli ultimi anni è tornato il disgelo dopo gli attriti tra Cairo e De Laurentiis". E attenzione, perché a quanto pare la squadra di De Laurentiis sembra intenzionata a fare sul serio: "Un primo approccio c'è già stato e l'ha confermato anche l'agente del giocatore, Luca Ariatti. E nei giorni scorsi sarebbe partita anche una telefonata del patron del Napoli a quello granata per provare ad aprire un varco".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.