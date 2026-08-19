"Per il Cagliari è diventato un problema gestionale, per il Toro può essere la migliore delle opportunità". Così apre l'edizione odierna de La Stampa parlando dell'interesse del Toro per Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari. Il classe 2002 è in rottura totale con il Cagliari e non si presenta agli allenamenti dal 2 agosto: "Ha prodotto due certificati medici in cui si riportano "stress emotivo e ansia" per quel che è successo nelle scorse settimane. Il mancato rinnovo del contratto, insieme ad alcune promesse di cessione non mantenute dopo che il Cagliari l'ha riscattato dall'Inter". La situazione è degenerata e i procuratori sono arrivati anche a scontri violenti con i dirigenti del club. E dunque si è mosso il club granata, che era già interessato ad inizio mercato e che la davanti non ha troppe garanzie. "Sta cercando un attaccante - prosegue La Stampa - perché Zapata non dà certezze, Adams vuole andare via (in più come prima punta non convince) e Kulenovic non può essere il cambio di Simeone".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa