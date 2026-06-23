L'edizione odierna de La Stampa apre con un focus su un difensore che piace al Torino in ottica calciomercato: Daniel Tonoli, centrale del Modena che nelle ultime tre stagioni ha segnato 17 gol. "Diciassette gol negli ultimi tre anni, "solo" 5 milioni per comprarlo. Se i numeri a volte possono ingannare, Daniel Tonoli è il difensore che vuole il Torino per cominciare a ricostruire un muro che nel campionato finito da poco ha fatto acqua da tutte le parti". Le sue caratteristiche rispecchiano quelle del profilo ricercato da Petrachi secondo La Stampa: "Un giocatore che, innanzitutto, ha dimostrato di essere un difensore moderno nelle categorie in cui ha giocato, che sfrutta non solo la sua statura - alto 1.87 metri di altezza -, ma sa giocare anche con i piedi: i suoi tifosi l'hanno votato come il migliore della stagione". "Il Torino - prosegue il quotidiano - è pronto a scommettere su di lui, ma c'è ancora da convincere il Modena, un club con cui negli ultimi anni i granata hanno sempre fatto affari. Conta di chiuderli anche stavolta e poi potrà mettere il primo tassello in un reparto da rifare attorno all'esperto Ismajli".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.