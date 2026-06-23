Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Israel non farà ritorno in Uruguay (VIDEO)
L'edizione odierna de La Stampa apre con un focus su un difensore che piace al Torino in ottica calciomercato: Daniel Tonoli, centrale del Modena che nelle ultime tre stagioni ha segnato 17 gol. "Diciassette gol negli ultimi tre anni, "solo" 5 milioni per comprarlo. Se i numeri a volte possono ingannare, Daniel Tonoli è il difensore che vuole il Torino per cominciare a ricostruire un muro che nel campionato finito da poco ha fatto acqua da tutte le parti". Le sue caratteristiche rispecchiano quelle del profilo ricercato da Petrachi secondo La Stampa: "Un giocatore che, innanzitutto, ha dimostrato di essere un difensore moderno nelle categorie in cui ha giocato, che sfrutta non solo la sua statura - alto 1.87 metri di altezza -, ma sa giocare anche con i piedi: i suoi tifosi l'hanno votato come il migliore della stagione". "Il Torino - prosegue il quotidiano - è pronto a scommettere su di lui, ma c'è ancora da convincere il Modena, un club con cui negli ultimi anni i granata hanno sempre fatto affari. Conta di chiuderli anche stavolta e poi potrà mettere il primo tassello in un reparto da rifare attorno all'esperto Ismajli".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA