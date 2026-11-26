120 anni di storia con maglia celebrativa. Il Toro vuole rilanciarsi dopo le ultime partite e davanti a la Lazio, prima in campionato. Serve una scossa, e serve il Cholito Simeone che al meet and greet con i tifosi ha provato a suonare la carica. L'argentino è stato accolto dai granata presenti, e ha anche ricevuto un regalo insolito a tema Pokèmon, un piccolo Charmander, come evidenziato su La Stampa: "L'incontro organizzato dal club al negozio di prodotti ufficiali davanti allo stadio si trasforma in un abbraccio rigenerante per il Cholito (accompagnato dal compagno Bragança), destinatario di un regalo insolito, quanto gradito, da parte di un giovanissimo tifoso che gli dona Charmander, un famoso pupazzetto delle carte più in voga del momento. Rappresentano l'altra passione dell'argentino, lanciatosi insieme ai suoi fratelli in un'attività imprenditoriale con l'apertura di uno store per collezionisti."

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.