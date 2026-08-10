"I tifosi del Torino possono stare tranquilli, per usare un eufemismo". Così apre l'edizione odierna de La Stampa e aggiunge che il mercato sta per arrivare al suo finale pronto a rimescolare le carte e agitare le acque. Il Toro di Abate, infatti, ha i giovani adatti con cui ripartire, ma sono gli stessi che stanno facendo fin troppo parlare sul mercato: "Alessio Cacciamani, soprattutto. Il 2007 che secondo i piani iniziali del Torino doveva essere il manifesto del nuovo corso granata, rischia di disputare la sua prima vera stagione in Serie A con altri colori". Gasperini lo vuole con sé, il Toro chiede più di 20 milioni, ma la Roma sembra intenzionata ad avvicinarsi e così la palla passa a Cairo: "Sarà una settimana calda per il patron, che finora ha sempre detto di voler trattenere Cacciamani, anche se non l'ha mai tolto dal mercato, di cui conosce bene le regole, soprattutto per una società come quella granata che si autofinanzia con le cessioni". Il giocatore ha detto di voler rimanere in granata, ma Cairo prende tempo. Secondo il quotidiano, il sacrificabile diventa Njie, che ad una cifra simile può essere venduto e "piace molto al Crystal Palace e all'Everton, ma ha richieste anche da Anderlecht e Monaco, ai quali si è aggiunto nelle ultime ore il Salisburgo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa