La Stampa: “Toro, riscatto Vlasic”

Nikola Vlasic è pronto per riprendersi il Torino dopo un'annata non all'altezza delle aspettative. Il nuovo tecnico granata Paolo Vanoli punta su di lui per la prossima stagione. "L’indispensabile. Nikola Vlasic ha cominciato la stagione così come aveva terminato quella precedente, da infortunato. Ma se il ritorno in campo del jolly croato è ancora un punto interrogativo, le intenzioni che hanno il Torino e il nuovo allenatore sul suo conto sono sempre più chiare: sarà stato pure un fedelissimo di Juric, l’ultimo rimasto dopo la cessione di Ilic allo Zenit, ma può diventarlo anche di Vanoli".