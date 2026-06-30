L'edizione odierna de La Stampa tratta di una pista che il Torino ha già seguito un paio d'anni fa, abbandonandola poi per i costi troppo alti dell'operazione. Si parla di Caleb Okoli, il difensore ex Atalanta che nel 2024 è stato venduto in Premier League per 15 milioni di euro. Così scrive il quotidiano: "Classe 2001, il centrale nato a Vicenza da genitori di origini nigeriane adesso è pronto a tornare in Italia per riprendersi, anche, un po' di quel credito che si era costruito pure nelle Under". Sarebbe già sui tavoli di mercati di molti: "In primis quello della Fiorentina, ma anche il Torino ci sta facendo un pensierino, infatti il suo nome è uscito fuori dai colloqui con il club inglese per un altro difensore, Ben Nelson. Adesso Okoli costa meno di 10 milioni, anche se il contratto valido fino al 2029 non permette grossi margini di manovra".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.