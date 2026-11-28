L'edizione odierna de La Stampa si apre con l'avvicinamento alla gara che andrà in scena oggi alle 18 tra Torino e Lazio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dalla loro parte i granata avranno il fattore casa, ma si ritroveranno di fronte la rivelazione più grande del campionato: la capolista Lazio, ancora imbattuta. "I granata sono chiamati a superare i propri limiti per andare oltre al momentaccio di un punto nelle ultime quattro giornate". I ragazzi di Abate dovranno dimostrare quel coraggio e quell'identità che fin qui si sono visti solo a tratti. "Il popolo del Toro ha avuto un momento di illusione, quando - tra Udinese e Monza - Vlasic e compagni hanno infilato due successi consecutivi e messo in mostra il miglior calcio. Sembrava la svolta, è stato un miraggio". Le sconfitte contro Como, Frosinone, Napoli e il pareggio con il Lecce, infatti, hanno riportato i granata con i piedi per terra. "Ci vorrà un Toro da impresa - conclude La Stampa - con il gruppo guidato da Gattuso, l'unico imbattuto con la Roma".

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