Lo Russo pensa allo stadio, Vlasic richiesto in Francia: i temi granata sui giornali

Dalle questioni della Fondazione Filadelfia al calciomercato: la rassegna stampa di Toro News

Davide Bonsignore Redattore 23 dicembre - 10:33

Le questioni di campo vogliono analizzare le cause dei due successi consecutivi del Torino, mentre fuori c'è tanto di cui parlare: lo stadio Olimpico Grande Torino è argomento sempre vivo, ma le novità riguardano il Filadelfia e il Museo. Senza sottovalutare la grande vicinanza del calciomercato: al via tra poco più di una settimana. Sulle prime, La Gazzetta dello Sport prova a dare alcune risposte e vuole individuare nell'attacco la grande forza granata. In effetti, su 16 gol segnati (il Toro ha la media di un gol a partita), 12 sono marcature di Simeone, Vlasic (4 a testa), Adams (3) e Zapata (1). Poi c'è una rete di Ngonge, una a testa di Coco e Maripan e un autogol. Le rotazioni tra le prime punte stanno funzionando: Baroni ha studiato il modo in cui adattare al proprio modo di giocare un elemento di rifinitura come Adams, spesso affiancandolo a colui che è in grado di unire più reparti. Vlasic, infatti, parte mezzala ma spesso finisce per essere più alto dello scozzese. Dall'altra parte, a Simeone e Zapata spetta il compito di essere vere prime punte. Le buone prestazioni dell'attacco granata sembrano arrivare dalla grande connessione tra i vari interpreti: Baroni può avere il dubbio su chi schierare in avanti, e questo non può che essere positivo.

Non è solo l'attacco, però, perché nelle ultime due partite - le due vittorie consecutive ottenute dal Torino contro Cremonese e Sassuolo - la formazione granata ha mostrato grande concretezza e determinazione. Aspetti la cui concomitanza con il ritorno di Gianluca Petrachi come DS è difficile ritenere una mera coincidenza, sottolinea Corriere Torino. A maggior ragione se si considera - e questo è un dato particolare - che, seppure abbia una delle peggiori difese del campionato, la formazione granata è, insieme a Inter, Milan e Roma, seconda per clean sheet ottenuti: cinque, dietro solo ai sette della Lazio. E questo è dovuto anche alla splendida storia di Alberto Paleari, che sta dando i suoi frutti. Il portiere granata ha la migliore percentuale di clean sheet, tra i numeri 1 che hanno giocato almeno tre partite: con 4 reti inviolate su 7 partite giocate, questo dato è pari al 57%.

Non solo campo, però, perché le novità sul Museo sono ottime: la Fondazione Filadelfia, dopo due anni di attesa e lavoro sotto traccia, ha un nuovo CdA: "È stata una giornata importantissima perché ci sveglia da un torpore durato due anni", ha commentato Cesare Beccaria, che insieme ad Angelo Cereser rappresenta i tifosi in CdA. Si parla anche di un'altra bandiera, perché il Poeta del gol" Claudio Sala è stato nominato vicepresidente in quota regione: una carica, anche simbolicamente, fondamentale. Una giornata carica di significato perché i già nominati, insieme a Luca Asvisio, presidente in quota città, e Giuseppe Ferrauto, che rappresenta il Torino FC, avranno adesso la possibilità di realizzare un grande obiettivo: spostare il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata nella sua casa, il Filadelfia. Se tutto fila liscio, come riporta La Stampa, si potrebbe arrivare a questo traguardo già nel 2027: sarebbe fondamentale, per tutto il mondo granata.

Si parla di strutture in tanti ambiti a Torino, perché Museo e Filadelfia non sono gli unici oggetto di riflessioni. "Stiamo Lavorando per rafforzare la presenza del Toro all'interno dell'Olimpico Grande Torino", ha raccontato il sindaco Stefano Lo Russo a Rai Gr Parlamento. Una situazione che vede un interesse, dichiarato, da parte di Cairo quantomeno ad informarsi sulle possibilità di acquisto dello stadio, e di Lo Russo, che lavora per cercare di garantire una presenza granata all'Olimpico Grande Torino, come approfondisce Tuttosport. Nell'attesa che sia questa sia la questione sul Filadelfia siano più chiare, di molto più vicino c'è il mercato. Nicolò Schira riporta interessamenti da Germania e Francia, in particolare da Eintracht Francoforte e Monaco, per Nikola Vlasic: alcuni intermediari hanno sondato il terreno. Il croato, tuttavia, sembra star bene in maglia granata, e né c'è interesse da parte della società di venderlo. Così, almeno per questa sessione di calciomercato, il discorso sembra accantonato.