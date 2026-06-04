Il futuro prossimo del Torino verrà deciso in questi giorni, tra un allenatore da accogliere sotto la Mole, arrivi e partenze.

L'ex ragazzo delle giovanili, Gvidas Gineitis, è il protagonista tra le pagine dedicate al Torino su La Gazzetta dello Sport. Il suo esordio è con Juric nel 2023, a San Siro, contro il Milan: da allora ha cominciato a vedere sempre di più il campo fino a chiudere la stagione 2025-2026 da titolare: "Quella che si sta per archiviare si può definire come la stagione della stabilizzazione per questo centrocampista lituano".

Dal giovane veterano al capitano: l'edizione torinese del Corriere della Sera mette in luce Duvan Zapata, 35 anni e leader con una carriera di spessore sulle spalle. A lui andrà il compito di guidare le nuove leve, Njie e Cacciamani, nel suo quindicesimo campionato italiano: "Appena tre gol in campionato, ma un peso specifico ben superiore ai numeri".

Su La Stampa è presente l'intervista a uno dei simboli della storia granata, Antonino Asta, che sabato sera sarà al Filadelfia per la "Partita della Leggenda". Moltissime le domande sulla sua carriera e su cosa significhi essere parte del club torinese: "Bisogna stare uniti più che mai. Se il Toro è una famiglia, che rimanga insieme. Teniamoci stretto questo senso di appartenenza".

Tuttosport fa il punto sul futuro del Torino, da Simeone, in bilico tra la permanenza in granata e il ritorno in patria, e il prossimo allenatore. Il testa a testa è tra Aquilani e Abate, con Petrachi promotore dell'ex centrocampista della Nazionale: "Cairo propone un biennale con un ingaggio netto da 750.000 euro, più bonus in caso di Europa". Intanto, si fanno sentire sirene inglesi per Casadei: Brighton ed Everton.