Quanto durerà l'avventura in granata di Giovanni Simeone? Questa è la domanda che si pone La Stampa: oggi, il difensore si trova in vacanza a Buenos Aires insieme alla propria famiglia, riposandosi dopo una stagione che l'ha visto indiscutibilmente tra i protagonisti. Simeone non ha mai nascosto il desiderio di tornare a casa, prima o poi. E ora, che è in vacanza in Argentina, deve decidere del proprio futuro: "È il River Plate a stuzzicare i sentimenti del Cholito che non ha nascosto il desiderio di tornare un giorno a casa, anche se adesso sarebbe strano: ha appena ritrovato un ruolo da protagonista dopo anni in panchina ed è nel pieno della maturità, non nella fase discendente di una carriera da chiudere dove tutto è iniziato".

Insomma, "Toro, è tempo di 'saluti'", come titola il Corriere Torino, tra chi valuta una possibile permanenza e chi è prossimo all'addio: Lazaro, Tameze e Sazonov non rinnoveranno il contratto e anche Maripan sembra prossimo a lasciare la Mole: "Il Torino dovrà ricostruire buona parte della propria difesa, che avrà in Ardian Ismajli la colonna centrale".

Per La Gazzetta dello Sport, sembra invece confermata la presenza di Duvan Zapata per la prossima stagione. Del resto, l'attaccante è stato trascinatore: "Sarà la quarta annata consecutiva di Duvan vestendo di granata, sarà la terza con la fascia da capitano". Dal primo luglio comincerà la stagione 2026-27, con il Raduno che si svolgerà nella prima settimana di luglio e il ritirno a Pinzolo dal 13 al 25 di luglio.

Intanto, si fanno passi avanti per la decisione del nuovo tecnico. Tuttosport ricorda la sfida tra Torino e Sassuolo che si contendono Abate e Aquilani, con gli emiliani avanti su quest'ultimo. Intanto, lato mercato, il Torino sta trattando per ottenere uno sconto sul cartellino di Obrador che ha fatto bene in maglia granata, su di lui però c'è anche il pressing della Roma. Sul fronte uscite, Cairo ha fissato il prezzo per Simeone: "Non lo vendo a meno di 25 milioni".